Al Pacino | 10 cose che forse non sai sull’attore

Al: 10chenon saiTra i più noti attori della storia del cinema, Alha contribuito al cambiamento cinematografico perpetuato a partire dagli anni sessanta. La sua filmografia è esemplare, avendo collaborato ad alcuni dei più importanti film della storia e con i maggiori autori e attori di sempre. Ad oggirimane uno dei più grandi attori sulla piazza, capace di regalare sempre nuove iconiche interpretazioni. Ecco 10che non sai di Al. I film in cui ha recitato Al1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attore ha inizio nel 1969 con il film Me, Natalie, ma la fama arriva con l’interpretazione di Michael Corleone nel film Il padrino (1972).