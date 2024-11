Linkiesta.it - Abbiamo un problema con i dati delle statistiche ufficiali

Vi è mai capitato di far parte del campione dell’Istat per l’indagine sulla forza lavoro? Funziona così: un rilevatore vi contatta, si fissa un appuntamento per un’intervista di persona, che finirà neimensili; e dopo tre mesi, vi ricontatta, questa volta al telefono, per sapere se qualcosa è cambiato nella situazione lavorativa. Insomma, bisogna dedicarci del tempo. E sempre meno persone sono disposte a farlo. Risultato: i campioniindagini si restringono e quindi rischiano di essere sempre meno attendibili per le. Non solo in Italia. L’Eurostat, l’agenzia statistica dell’Ue, pubblica i numeri sui tassi di risposta alle indagini sulla forza lavoro con un ritardo di tre anni. Gli ultimi, quindi, risalgono al 2021. E alcune agenzie nazionali, compreso l’Istat, non diffondonopiù aggiornati.