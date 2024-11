Zonawrestling.net - WWE: Angel Garza operato al braccio

Non è mai bello riportare notizie relative agli infortuni, ma proprio nelle ore precedenti a Crown Jewel una superstar WWE ha confermato di essere momentaneamente fuori dai giochi a causa di un infortunio. Si tratta di, che è statoper un infortunio alsinistro. Infortunio alha pubblicato due foto sulle Instagram Stories, rivelando ai suoi fan che è statoalall’ospedale di ortopedia Rothman a Orlando, in Florida. Non si sanno ancora altri dettagli sulla tipologia di infortunio subito dae sui tempi di recupero, conche ha semplicemente scritto “Buongiorno.” Altro stop per il Legado del Fantasma L’infortunio diarriva in un momento in cui la sua stable, il Legado del Fantasma, fatica a trovare una direzione a Smackdown.