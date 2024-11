Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2024 ore 11:30

NOTIZIARIO RADIO DEL 3 NOVEMBRE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA STATLE DELLA SCAFA INVECE CODE PER TRAFFICO TRA VIA OSTIENSE E VIA TRINCEA DLLE FRASCHE VERSO FIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI PANTANELE NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CODE SULLA TIBURTINA, TRA VILLANOVA E TIVOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA PRENESTINA INVECE CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI DI MARCIA ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI; FINISCE OGGI AD AMATRICE LA 28° EDIZIONE DELLA FESTA DELL’AUTUNNO, ATTIVE DUNQUE FINO ALLE 19 DIVESE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SU VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO.