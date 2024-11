Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 16:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sta aumentando ilsu strade ed autostrade in direzione della capitale ode sulla diramazionenord della da Settebagni raccordo anulare fila in entrata aanche sulla diramazioneSud altezza raccordo anulare code a tratti sulla A1Napoli tra Frosinone e Colleferro incidente sulla tangenziale est file tra Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII fino a domani 4 novembre aperto al pubblico il Circo Massimo e questo per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi sull’attività delle nostre forze dell’ordine per l’occasione chiusa via dell’Ara massima di Ercole tra via del Circo Massimo via dei Cerchi ad Ostia chiuso viale delle Repubbliche Marinare 3 Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca d’Aosta Per consentire lo svolgimento di un evento ...