Zonawrestling.net - Seth Rollins sul futuro della sua carriera:”Non so quanta benzina ho ancora nel serbatoio”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

è il VisionarioWWE e ha dato moltissimo a questo business sin dal suo debutto nella compagnia oltre 12 anni fa. Tuttavia, tutto ha una fine eha recentemente parlato del suo eventuale ritiro dal ring. Durante Crown Jewel,ha affrontato Bronson Reed in un match singolo. È stata una battaglia intensa dall’inizio alla fine, eha ottenuto la vittoria con più di una Stomp.riflette sulin WWE: il ritiro è più vicino di quanto si pensi? In un’intervista con “MBC Loud”,ha parlato del suosul ring e ha lasciato un messaggio per i suoi fan. Ha spiegato che non vuole sentirsi “vecchio”. Dopo 12 anni in WWE, capisce di essere probabilmente più vicino alla finesuache all’inizio. Non sa quanto tempo gli rimanga sul ring, ma vuole dare il massimo ogni volta che ci entra.