Ilgiorno.it - “Scienza in piazza“ con alunni e cittadini

Studenti fuori dalle aule fanno scuola in pieno centro storico. “in“ vedrà i liceali studenti dello Scientifico Novello cimentarsi in laboratori e piccoli giochi in ambito scientifico-matematico aperti a tutta la città. L’appuntamento è per il 13 novembre dalle 9 alle 12 sotto la Loggia della Mercanzia. "Spesso il mondo scientifico è visto come qualcosa di oscuro, difficile da comprendere – spiegano gli organizzatori – Questa iniziativa permette un semplice approccio al pubblico di tutte le età e culture a varie specialità dellacon un programma di attività in formato cittadino, dedicate alla scoperta dellain modo divertente e coinvolgente". L’iniziativa è rivolta agli iscritti alle primarie e secondarie della città (su prenotazione) e al pubblico. M.B.