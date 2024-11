.com - Promozione / La Biagio Nazzaro raggiunge il Vismara all’87°: 1-1 a Chiaravalle

Montanari porta in vantaggio ilnel primo tempo (dopo un rigore non dato aitti per colpo di mano). Nella ripresa Casagrande pareggia a tre minuti dalla fine, dopo il rigore sbagliato da Cardinali, 3 novembre 2024 – Un colpo di testa di Casagrande a 3 minuti dalla fine evita un’immeritata sconfitta allaalla nona giornata del girone A di. I ragazzi di Bedetti, infatti, hanno pareggiato 1-1 contro il, ottenendo il sesto risultato utile di fila. I pesaresi sono passati in vantaggio nel primo tempo con il gol di Montanari al primo tiro in porta, nonostante la grande mole di gioco creata daitti, che si rammaricano anche per un rigore sbagliato da Cardinali a inizio ripresa. Primo tempo Laapproccia bene alla partita, prendendo subito il pallino del gioco, ma al primo tiro subito passa in svantaggio.