NBA 2024 2025 | Cleveland e OKC restano imbattuti Boston batte ancora Charlotte

Sette vittorie su sette per iCavaliers, protagonisti di un inizio di regular season NBAperfetto. Contro i Milwaukee Bucks sembrava poter arrivare la prima sconfitta, invece un canestro di Donovan Mitchell con appena 0.3 sulla sirena ha regalato ai suoi la vittoria per 114-113. L’altra franchigiaimbattuta sono gli Oklahoma City Thunder, che hanno domato per 105-92 i Los Angeles Clippers trascinati dai 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander. CLASSIFICHE AGGIORNATE Secondo successo consecutivo per iCeltics contro gliHornets, sconfitti per 113-103 (29 punti per Jayson Tatum), mentre i San Antonio Spurs hanno piegato con il medesimo punteggio i Minnesota Timberwolves davanti ai propri tifosi.