Lucchese, Gorgone annuncia novità. E attenta alle “trappole“ dell’ex Braglia

Terza partita in una settimana e seconda trasferta consecutiva, dopo quella di mercoledì a Chiavari. L’avversario di oggi pomeriggio al "Molinari" è il Campobasso guidato dall’ex tecnico rossonero Pieroe che annovera nelle sue fila due ex, il difensore centrale Benassai e l’attaccante Di Nardo. La formazione molisana viene da 4 pareggi e 4 vittorie nelle ultime 8 partite, dunque è in un momento particolarmente positivo. Continuità di rendimento ed anche di risultati che manca da tempo per la verità alla. E’ così, mister? "Concordo con questa analisi - ha dichiarato l’natoreprima della partenza per il Molise - abbiamo lasciato almeno quattro punti per strada non solo per demerito nostro, però ormai è acqua passata e dobbiamo guardare avanti e cercare anche noi di raccogliere quello che meritiamo".