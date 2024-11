Metropolitanmagazine.it - Katia Follesa e Valeria Graci, dopo 10 anni di nuovo insieme: perché avevano litigato? “Ha fatto male”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Più di 10separate, da quandofacevano coppia fissa sul palco di Zelig. Sono passati ormai moltida quel giorno, delle esibizioni che non rivedremo più in quanto pare che le due donne non abbiano intenzione di ritornare a lavoraretornano a lavorarein un tour teatrale che segna la loro reunion. Il titolo è emblematico: “Ma non dovevamo vederci più?”. Le due comiche, infatti, si erano allontanate da oltre dieci, ma ora assicurano: “Siamo tornate e niente sarà più come prima!”.si sono conosciute nel 2001, hanno lavoratoper dieci, poi hanno deciso di dirsi addio. I problemi che erano sorti tra loro, tuttavia, sembrano ormai acqua passata e le due artiste sono tornate con unspettacolo.