Elezioni presidenziali Usa 2024 | il duello tra Kamala Harris e Donald Trump si avvicina

Facebook WhatsApp Twitter Tra soli due giorni gli Stati Uniti si preparano a vivere un momento cruciale della loro storia politica. Ledelvedranno in lizza, un confronto che promette di essere avvincente. La corsa è stata caratterizzata da eventi significativi, tra cui un dibattito che ha messo in luce le fragilità del presidente uscente Joe Biden, portandolo a decidere di ritirarsi dalla competizione. Questo avvenimento segna un cambiamento nel panorama politico e suscita interrogativi su quali saranno gli sviluppi futuri. La corsa presidenziale e il ritiro di Joe Biden L’arte della campagna elettorale ha visto un’inizio ufficiale il 27 giugno 2023 ad Atlanta, dopo un dibattito andato male per Joe Biden, il quale ha affermato di essersi sentito debole e confuso durante le interazioni.