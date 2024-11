Dall’elettrico alle estrazioni di petrolio | cosa succede se vince Trump e perché per l’Europa può essere una buona notizia

Leggi tutto su Open.online

Il cambiamento climatico non avrà alcun effetto sulle elezioni presidenziali americane. Ma le elezioni presidenziali americane potrebbero avere un grosso effetto sul cambiamento climatico. I programmi con cui Donalde Kamala Harris si presentano all’appuntamento del 5 novembre riflettono due visioni profondamente diverse dell’America. Una differenza che si fa ancora più marcata se si guardapolitiche ambientali e per il clima. Da una parte ci sono i democratici, che spingono per la transizione verso un’economia a emissioni zero ma si guardano bene dal parlarne troppo in campagna elettorale, per timore di perdere voti tra indecisi e moderati. Dall’altra ci sono i repubblicani, che non propongono una ricetta alternativa per combattere i cambiamenti climatici – come fanno, per esempio, i popolari in Europa – ma negano apertamente la loro esistenza.