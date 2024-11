Ciambelle al forno che sono più buone delle zeppole fritte Solo 120 Kcal!

Leggi tutto su Donnaup.it

alchepiù120! Adoro le, ma,comenon sempre è facile digerirle; così ho trovato un’alternativa davvero sfiziosa: ledi zucca, al. Si sa, in questa stagione, è lei la regina indiscussa della tavola! Che sia per preparazione dolci o salate, poco importa: si presta a qualsiasi abbinamento. Ma, prima di sperimentare questa ricetta davvero golosa, non potevo neppure prefigurarmi il successo che avrebbe ottenuto, nonè buonissima ma ha soltanto 120 calore a porzione! Soffici, scioglievoli e buonissime, dal profumo avvolgente di cannella, queste zeppolineanche meglio di quelle. Provare per credere! Ora vi spiego come fare per realizzarle!di zucca al: ingredienti e preparazione Per una decina di, mi servono.