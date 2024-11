Ilgiorno.it - Bianzone, sottopasso contestato sulla Statale 38: “Per le barriere del treno copiamo dai vicini svizzeri”

(Sondrio) – In merito ai futuri lavori previsti aper l’eliminazione del passaggio a livello in prossimità della38 con la creazione di un(nello specifico nella zona che interessa il Ranèe, area agricola di pregio) fa sentire la propria voce anche il geometra valtellinese Santo Spavetti a poche ore dalla mobilitazione degli agricoltori residenti in zona che hanno realizzato giganti balle di fieno con chiari messaggi per esprimere il proprio dissendo alla creazione di opere che danneggerebbero le coltivazioni. Secondo il professionista la costruzione delè inutile in quanto vi sarebbero, a suo dire, diverse soluzioni alternative capaci di salvaguardare il territorio.