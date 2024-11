Thesocialpost.it - Auto travolge una moto a Milano, morto 21enne: addio Enzo

Leggi tutto su Thesocialpost.it

, 3 novembre 2024 – Un tragico incidente si è consumato nella tarda mattinata di oggi in via Pellegrino Rossi, a, dove un giovane di 21 anni,Stefano Caparra, ha perso la vita. A causare il sinistro mortale sarebbe stata una svolta improvvisa da parte di un’mobile, e non un tamponamento come inizialmente ipotizzato. La dinamica dell’incidente Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di, a bordo dell’, che ha travolto lasu cui viaggiavano Caparra e un suo amico coetaneo, c’erano un uomo di 52 anni e sua moglie, entrambi rimasti illesi. La vettura, effettuando una svolta a sinistra, avrebbe travolto lache sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il violento impatto ha sbalzato entrambi i giovaniciclisti dalla sella, risultando fatale per Caparra.