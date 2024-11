Ilrestodelcarlino.it - Attesa per la nuova guida Michelin: quali sono le eccellenze riminesi

Rimini, 3 novembre 2024 – Gli appassionati di enogastronomia lo sanno bene: l’autunno è la stagione in cui si sfornano guide culinarie di ogni genere e si tracciano itinerari, più o meno attendibili, alla scoperta della ristorazione dità. Tra le uscite più recenti, basti ricordare il volume ‘Ristoranti d’Italia 2025’ del noto magazine Gambero Rosso, che ha premiato, tra l’altro, l’osteria Sangiovesa di Santarcangelo con il riconoscimento dei ‘Tre gamberi’, simbolo dell’eccellenza nel comparto osterie e trattorie. La scorpacciata di pubblicazioni non fa che accrescere, in realtà, l’per la presentazione della più antica delle guide, la celebre ‘Rossa’, giunta quest’anno alla settantesima edizione.