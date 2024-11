Oasport.it - ATP Metz 2024: Rublev e Ruud a caccia della qualificazione alle Finals. Presente Lorenzo Sonego

La corsaATPè ormai arrivata all’ultimissimo giro. In calendario la prossima settimana andranno in scena gli ultimi ATP 250 di Belgrado ee proprio nel torneo francese ci sarà il duello a distanza tra Andreye Casper. Il norvegese al momento è in vantaggio di 135 punti rispetto al russo, ma tutto potrebbe ancora cambiare e gli scenari sono imprevedibili. Al momento sono ancora tre i posti disponibili per giocare a Torino e a contenderseli saranno appunto(3855 punti),(3720), l’australiano Alex de Minaur (3745), impegnato a Belgrado, e Novak Djokovic (3910), che guarda tutti da davanti, ma che non ha ancora confermato, in caso di, la sua presenza a Torino.sarà la testa di serie numero uno e ha bisogno di vincere il torneo per mettersi al sicuro.