WWE NXT Halloween Havoc 2024 – Review

Buonasera a tutti gli amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Hallowenche si è tenuto dal Giant Center di Hershey, Pennsylvania. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito con la nostra analisi. I i ONE ON ONE MATCH Tony D’Angelo (c) vs Oba Femi in a TLC Match for the WWE NXT North American Championship (15:20) L’opener dell’evento, Tony D’Angelo ha messo in palio il suo North American Title contro Oba Femi. La stipulazione scelta dalla ruota un Tables, Ladders & Scares Match. Credo che sia stato un ottimo match sia a livello tecnico che di intensità. Una prova di livello eccellente per entrambe le superstar. L’intervento della “famiglia” ha permesso a Tony D’Angelo di confermarsi campione dopo il pin vincente sul suo avversario.