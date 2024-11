Virginio a Verissimo | Ho pensato di togliermi la vita la musica mi ha salvato

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Perl’adolescenza è stata una delle fasi più difficili della sua, in cui più volte hadi togliersi laperché vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. Lo ha raccontato il cantautore e vincitore di Amici nel 2011 oggi, 2 novembre, ospite a, al secoloSimonelli, ha descritto la sua adolescenza come uno dei periodi più difficili della sua: “Mi hanno messo la testa dentro al water. Quando accadevano episodi simili, io credevo sempre di essere sbagliato”, ha raccontato il cantautore che oggi ha 39 anni. L’aiuto più grande lo ha ricevuto dalla sua famiglia: “Ho avuto la grande fortuna di avere dei genitori apertissimi che hanno compreso subito il mio disagio senza neanche chiedere di cosa si trattasse, mi hanno accompagnato in un percorso di terapia”.