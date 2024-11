Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 10:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato questa mattina per un Veicolo in avaria all’altezza dell’incrocio per Castel de’ ceveri in direzione del raccordo anulare e invece un incidente a rallentare ilin via Belmonte in Sabina lunedì le celebrazioni per il 4 novembre nell’area della Circo Massimo per una iniziativa del Ministero della Difesa è già vietata la sosta su via dei Cerchi tra Porta Capena e via di San Teodoro e su viale delle Terme di Caracalla tra Largo vittime del terrorismo e Largo Cavalieri di Colombo chiusura alsono in vigore su via dei Cerchi via dell’Ara massima di Ercole In collaborazione con Luce Verde infomobilità