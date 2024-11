Sport.quotidiano.net - Pontassieve sfida il Fiesole. E’ un anticipo di emozioni

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

L’della nona giornata nel girone C propone il derby fra ildi Marco Guidi e ilallenato da Rosario Selvaggio. Una partitissima che torna d’attualità dopo l’ultimagiocata nella stagione 2010/’11 quando le due compagini erano in Eccellenza. Alle 14,30, fari puntati sul comunale di viale Hanoi per una gara che si prospetta interessante fra due squadre in buona salute, determinate a darsi battaglia per compiere un ulteriore passo in avanti verso la vetta. Nelle ultime tre giornate ilha raccolto due vittorie e un pareggio che gli hanno permesso di scalare al quinto posto, con la squadra di Guidi che vanta la miglior difesa del campionato (tre gol) risultando un po’ sterile in fase di attacco: solo otto gol. I numeri delrispetto agli avversari sono leggermente superiori.