Perseguitava l’ex vestito da fantasma, a processo lo stalker di Gallipoli – Il video

(Open.online - sabato 2 novembre 2024)- È stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce lodi, arrestato lo scorso aprile per aver perseguitatocompagna lanciando pietre contro la sua abitazioneda. L’azione dell’uomo era stata ripresa dalle telecamere di sicurezza che la vittima aveva installato a difesa della sua incolumità e di quella di sua figlia. Il 48enne era finito ai domiciliari per non aver rispettato il divieto di avvicinamento. Non solo, nel corso delle indagini era emerso come in una sola giornata abbia violato ben otto volte il divieto di avvicinamento. A certificarlo il braccialetto elettronico collegato a un dispositivo in possesso della vittima, che segnalava quandosi trovava a meno di 500 metri di distanza. L'articoloda, alodi– Ilproviene da Open.