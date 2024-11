Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin non si esalta: “Ancora non è finita, domani sarà importante per essere più vicini all’obiettivo”

Leggi tutto su Oasport.it

trionfa nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia e si avvicina concretamente alla conquista del Mondiale. Lo spagnolo beneficia della caduta di Pecco Bagnaia e ha adesso un vantaggio di 29 punti nei confronti del piemontese: potrebbe diventare Campione del Mondo giàse guadagnasse altri nove punti nei confronti del suo rivale. Ecco la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “Sono partito e volevo subito fare un bel passo. Non volevo fare calcoli, ma semplicemente guidare come so. Ho visto che Pecco era a due decimi, appena ho visto che era caduto pensavo che fosse un errore perché era davvero strano che facesse un errore simile in questo momento. Poi ho visto che c’era Marquez dietro, ho gestito il suo ritorno e ho continuato a spingere per vincere la gara”.