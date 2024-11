Gaeta.it - Lutto in Lombardia: è scomparso Bruno Caparini, storico leghista e imprenditore stimato

Facebook WhatsApp Twitter, figura di spicco del panorama politico e imprenditoriale della, è venuto a mancare all’età di 85 anni nella sua residenza di Vezza d’Oglio, nel Bresciano. La notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutto il territorio, doveera conosciuto non solo per il suo ruolo attivo nella Lega, ma anche per il suo impegno comenel settore dei motori a areazione. La sua vita è stata caratterizzata da una forte connessione con il suo territorio, la Valcamonica, che ha sempre rappresentato con orgoglio. Un legame forte con la Lega e l’indipendentismoera undella prima ora, e il suo attivismo politico ha avuto inizio negli anni ’80.