Lutto a Latina per la scomparsa di Enrico Carretti storico proprietario del bar Magnanini

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Nella prima mattina di venerdì 1 novembre,si è spento, lasciando un vuoto profondo nella comunità diera lotitolare del Bar, situato di fronte al Tribunale, e gestiva l’attività insieme alla sorella Lidia. Un Uomo di Eleganza e Cordialità Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ricordacome un vero “signore d’altri tempi”. Sempre elegante e garbato, il suo sorriso accogliente era una presenza rassicurante per chiunque varcasse la soglia del bar. Attento alle parole, mai una frase fuori posto,era solito regalare a tutti un saluto sincero. Un Luogo di IncontroIl Barnon era solo un punto di ristoro, ma un vero luogo di incontro per la comunità locale, un punto di riferimento per chi lavorava nella zona e per chi cercava una pausa caffè durante una mattinata intensa.