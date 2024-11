Quifinanza.it - Italiani bocciati sulle tematiche finanziarie: significativi gap di genere e d’età

Il livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degliè ancora insufficiente, mentre permangono ancoragap di. È quanto è emerso dalla terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi deglielaborato da Alleanza Assicurazioni, Compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi. L’Edufin Index analizza due aspetti in una scala da 1 a 100: da un lato l’Awareness Index, cioè quanto gli“sanno” e come si valutano (54 su 100), e dall’altro il Behavioural Index, cioè come si comportano e cosa “fanno” quando decidono delle proprie finanze (57 su 100).