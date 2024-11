Ilrestodelcarlino.it - Il luogotenente diventa Cavaliere

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Ildei carabinieri Pietro Gagliardi sarà insignito del titolo didell’Ordine al merito della Repubblica lunedì, durante la cerimonia al teatro Lauro Rossi di Macerata per il giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate. Questo riconoscimento, conferito dal prefetto Isabella Fusiello, celebra i suoi 37 anni di dedizione all’Arma. Nato a Francavilla al Mare nel 1962, sposato e padre di tre figli, in pensione dal 2016, ilrisiede da anni a Recanati. Si è distinto per l’operazione "Lepro", un’indagine durata oltre tre anni che ha portato alla scoperta di una maxi truffa assicurativa da oltre un milione e mezzo di euro, con l’arresto di 71 persone e la denuncia di 946.