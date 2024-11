Calciomercato.it - Il grande assist di Gasperini per Conte: così lo ‘scippo’ dell’Atalanta ha cambiato il Napoli

Ilospita l’Atalanta al Maradona per l’11a giornata di Serie A: quest’estate lo “scippo” di Gasp a, ma è stato unOgni anno il calciomercato regala storie nuove e colpi di scena da raccontare. Probabilmente, tra gli episodio più particolari dell’estate 2024, è da rimarcare quanto successo tra iled il Frosinone, con l’inserimento in extremis(LaPresse) Calciomercato.itInfatti, Marco Brescianini è stato a lungo corteggiato dal, fino alle visite mediche fissate per la mattina del 13 agosto. Il giocatore si recò a Villa Stuart come prossimo nuovo acquisto del club azzurro. Qualche tifoso ha provato anche a fare qualche foto con il centrocampista, apprezzatissimo dalla piazza. Poi il colpo di scena: trasferimento saltato mentre Brescianini era all’interno della clinica.