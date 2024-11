Anteprima24.it - Gettano botti in cestino e aggrediscono sindaco che li richiama

Tempo di lettura: 2 minutiHato due giovani che stavano gettando petardi in undei rifiuti, ed è stato per questo aggredito, in piazza, davanti a tanta gente. Vittima ildi Succivo (Caserta) Salvatore Papa, che ha denunciato ai carabinieri i due aggressori, un minorenne e un diciottenne di origine nordafricana ospiti di una casa famiglia del Casertano. Il fatto è avvenuto davanti a numerose persone, che hanno soccorso il, verso cui i due ragazzi hanno lanciato petardi e spruzzato spray; altri cittadini hanno poi fermato i due adolescenti, che si sono però dati alla fuga per poi essere bloccati dai carabinieri. “E’ stata una brutta esperienza – ha commentato con amarezza Papa – l’integrazione è un valore per la nostra comunità, ma comportamenti aggressivi come questi sono inaccettabili”.