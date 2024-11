Anteprima24.it - Ex capannone Sapa ad Airola, Maglione: “Perché non una destinazione pubblica?”

Tempo di lettura: 2 minuti“Sia durante il mio mandato da Parlamentare, che ancora oggi, ho cercato di sensibilizzare la politica cittadina sulla possibilità di utilizzare l’area dell’exper una utilità. La mia domanda è stata, ed è ancora la stessa:non considerare che un’area che ospita unincendiato possa diventare un’area bonificata capace di ospitare un nuovo campo sportivo, un’area verde e un impianto fotovoltaico a servizio del comparto industriale limitrofo”. Così in una nota l’ex deputato Pasquale. A questo quesito, personalmente e anche da interlocuzioni tecniche avute in questi anni, penso sia possibile dare una risposta positiva. Non è un percorso facile ma sicuramente una idea che la politica debba prendere in carico.