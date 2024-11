Amica.it - Cos’è il floating, la vasca di deprivazione sensoriale, e dove provarlo

Leggi tutto su Amica.it

La stanza dipermette di raggiungere un altissimo livello di rilassamento in pochissimo tempo. Laexperience permette infatti di raggiungere un livello di pace e isolamento grazie all’immersione in unaavviene un progressivo abbandono dei sensi. Ansia, jet-lag e problemi di sonno sono solo alcuni dei benefici di cui si può godere dopo una sola ora di immersione. E, per chi già pratica tecniche di meditazione, è ancora più facile raggiungere il livello ultimo di pace e tranquillità, portando in uno stato di ipnosi profonda. La stanza diLa primadinasce negli anni Cinquanta ad opera del professor John Lilly, uno psicoanalista specializzato in neurofisiologia.