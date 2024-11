.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 7^ giornata

Inil Borghetto di mister Luchetta, ex di turno, vince in casa del Borgo Minonna, il Marzocca in casaCameranese, la Filottranese a Castelbellino, la Castelfrettese a SanPaolo. Incambia il vertice, ora al primo posto l’Ostra Vetere IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 2° novembre– Tantinon scontati, diverse sorprese, nel turno odierno. Nel girone B diLuchetta col Borghetto vince nella sua ex casa mentre passano in trasferta sia la Filottraese che il Marzocca che la Castelfrettese. InGirone C la nuova battistrada è l’Olimpia Ostra Vetere. Successo per 3-0 del Monsano del neo allenatore Giorgio Guerri sulla Serrana.Girone B Borgo Minonna-Borghetto – 1-2 Montani di Pesaro RETI – 24? pt Frulla (BO), 45? pt Korchi (BM), 10? st Barchiesi L.