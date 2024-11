Terzotemponapoli.com - Braglia su Serie A: Leao, Motta e la sfida Napoli-Atalanta

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

A discutere sul prossimo turno diA è stato l’ex portiere Simone, ospite del programma ‘Maracanà’ su TMW Radio.ha condiviso il suo punto di vista su varie tematiche, tra cui la situazione di alcuni giocatori del Milan e le differenze tra gli allenatori Baroni e. Milan: il casoe la possibilità di cessione Si prospetta un’altra esclusione per, enon esita a esprimere la sua opinione: “L’ho già affermato, io lo cederei a gennaio.è un giocatore come gli altri ora, non deve giocare per forza. Noi addetti ai lavori rimaniamo stupiti se resta in panchina, ma è uno come gli altri, deve ancora dimostrare. Ha un grande potenziale, ma non possiamo offrirgli sempre opportunità che poi non sfrutta.