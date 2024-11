Inter-news.it - Zazzaroni: «Conte e Inzaghi? Scelgo tutta la vita il primo, sempre!»

(Di venerdì 1 novembre 2024) Si parla del confronto tra Antoniodel Napoli e Simoneall’Inter e, direttore del Corriere dello Sport, non ha dubbi tra i due allenatori. CONFRONTO – Ivan, in collegamento su Radio 24 durante il programma “Tutti Convocati“, ha voluto esprimere la sua preferenza per l’allenatore del Napoli, rispetto a quello dell’Inter. Il suo pensiero a tal proposito: «è un bravo allenatore,è più bravo.laAntonio pur non volendo bene a Simone, anche oltre lacerca il profitto nel calcio, ossia vincere e tentare di rivincere, cosa non può accadere se cambiano inuti e le società vogliono risparmiare com’è successo all’Inter o alla Juventus».