Vinicius Jr guida il Team 2 dei Trailblazers i Pionieri di FC 25

(Imiglioridififa.com - venerdì 1 novembre 2024)- In data 1 novembre EA SPORTS ha rilasciato il2 dei(in originale) che ha degli ottimi giocatori a partire daJr. con overall 92. Il valore più basso è 84 con 2 giocatori. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Jr. 92 Popp 90 Bremer 88 Dembélé 88 Diaz 87 Grimaldo 87 Rodman 87 Geyoro 87 Marmoush 86 Zakaria 86 Bronze 86 Millot 85 Samba 85 Borja Sainz 85 Man 85 Agbadou 84 Nico Paz 84 Raillo 84 For The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre