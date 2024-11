Ilfogliettone.it - Un sorso fatale: Francesca De André racconta il suo incubo

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

(Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)De, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello e per essere la nipote del celebre cantautore Fabrizio De, ha recentemente vissuto un'esperienza drammatica. Su Instagram, hato di aver bevuto detersivo scambiandolo per yogurt, un errore che le è costato molto caro.L'incidenteNel suo post,ha descritto la situazione con grande angoscia: "A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi". Questo errore le ha provocato un intenso dolore e ha richiesto un'immediata corsa in ospedale, dove ha ricevuto cure urgenti per le corrosioni interne causate dal detersivo.Le conseguenzeha spiegato che il detersivo avrebbe potuto perforare organi vitali come il fegato, l'appendice, lo stomaco e l'intestino.