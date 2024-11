giovane triestino è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dopo essere incappato in un controllo antidroga nei pressi della stazione centrale. L'arresto è avvenuto lo scorso 11 ottobre per mano della polizia ferroviaria, coadiuvata nelle operazioni dalle unità cinofile della Triesteprima.it - Torna da Mestre con cocaina, crack e oppiacei: arrestato giovane triestino Leggi tutto su Triesteprima.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Triesteprima.it: TRIESTE - Unè statoper spaccio di stupefacenti dopo essere incappato in un controllo antidroga nei pressi della stazione centrale. L'arresto è avvenuto lo scorso 11 ottobre per mano della polizia ferroviaria, coadiuvata nelle operazioni dalle unità cinofile della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dacone oppiacei: arrestato giovane triestino; Allarme, il consumo è in aumento: aboom di utenti in cura al Serd;. Fermo in A4 in una piazzola di sosta, viene notato dalla polizia: nascondeva in auto 18 chili di droga;, in 12 giorni sette accoltellati: il bazar veneto della droga ora piomba nella violenza; Quartiere Piave aancora sotto stretto controllo dei Carabinieri; Il ritorno del: tre segnalati a Vicenza; Approfondisci 🔍

Spaccia cocaina e crack: arrestato 42enne

(gazzettinonline.it)

37 dosi di cocaina – crack e 43 dosi di cocaina. Inoltre nelle tasche dei pantaloni del pregiudicato, i militari hanno scovato una radio ricetrasmittente walkie talkie perfettamente funzionante, e ...

Sorpresi a spacciare crack e cocaina in una casa “blindata”: arrestati due giovani

(gazzettinonline.it)

L’attività di monitoraggio e osservazione compiuta dagli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile ha permesso di cogliere, in flagranza, due giovanissimi spacciatori catanesi di 21 e 19 ...

Deposito di cocaina, crack e hashish allo Sperone: arrestato un 51enne

(mondopalermo.it)

Nei giorni scorsi, all’esito di riscontri info-investigativi, i poliziotti hanno ritenuto che attorno ad un box nel quartiere sperone, e gestito da… Disclaimer - Il post dal titolo: «Deposito di ...

Giorgio Montanini e la droga: “Spendevo 400 euro al giorno di crack, sono quasi morto”

(tpi.it)

Ho superato tutto attraverso l’uso di sostanze stupefacenti. Mi facevo di cocaina e stavo bene. Io fumavo 400 euro di crack ogni giorno, negli anni ho buttato mezzo milione di euro”.