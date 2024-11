Sport.quotidiano.net - Serie A, 11esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

(Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Milano, 1 novembre 2024 - Appena archiviato l'unico turno infrasettimanale della stagione, è già tempo didiA, che verrà inaugurata sabato dal duello fra Bologna e Lecce. Sempre di sabato in campo sia la Juventus che il Milan, entrambe in trasferta: i bianconeri affrontano l'Udinese, mentre i rossoneri saranno di scena a Monza. Il programma della domenica inizierà con il big match fra la capolista Napoli e l'Atalanta. Particolarmente interessante anche la sfida fra Torino e Fiorentina. L'Inter ospita il Venezia e la Roma va a Verona. Lunedì le ultime tre: in chiave salvezza, occhio a Empoli-Como e Parma-Genoa. La Lazio invece accoglie il Cagliari.