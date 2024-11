Ponte mobile, al via lunedì l’intervento di manutenzione: durerà per tutta la settimana (Di venerdì 1 novembre 2024) Da lunedì 4 novembre per tutta la settimana sarà eseguito l’intervento di manutenzione straordinaria al piano viario del Ponte mobile. I lavori previsti a metà ottobre, sono stati rimandati a causa del maltempo e saranno eseguiti a partire dal 4 novembre, sempre permettendo condizioni meteo. Si Ravennatoday.it - Ponte mobile, al via lunedì l’intervento di manutenzione: durerà per tutta la settimana Leggi tutto su Ravennatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Da4 novembre perlasarà eseguitodistraordinaria al piano viario del. I lavori previsti a metà ottobre, sono stati rimandati a causa del maltempo e saranno eseguiti a partire dal 4 novembre, sempre permettendo condizioni meteo. Si

Dal 4 novembre, dopo il rinvio per maltempo

Da lunedì 4 novembre e per tutta la settimana, il Comune di Cervia eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria al piano viario del Ponte mobile.