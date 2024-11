Meldola,per la quinta edizione dell’evento "Nel mondo delle Zucche: Magie d'Autunno".La manifestazione realizzata dal Comune, con la collaborazione del Comitato Genitori delle scuole di Meldola, delle Associazioni, delle attività meldolesi e di tutte le realtà Forlitoday.it - "Nel mondo delle Zucche: Magie d'Autunno" riempie il centro storico di Meldola Leggi tutto su Forlitoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Forlitoday.it: Bagno di folla domenica scorsa a,per la quinta edizione dell’evento "Neld'".La manifestazione realizzata dal Comune, con la collaborazione del Comitato Genitoriscuole diAssociazioni,attività meldolesi e di tutte le realtà

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Neldelled'Autunno" riempie il centro storico di Meldola; Weekend di Ognissanti a Napoli: tanti eventi da non perdere dall'1 al 3 novembre 2024; ‘Ildelle’: concerti e giochi in strada; Lungo weekend al 'Il Regno delle' a Campi Bisenzio: sculture, magia e divertimento dal sapore di autunno; Meldola festeggia Halloween e si trasforma nel 'delle'; Il festival di Halloween a Disneyland Paris: magia e brividi in autunno; Approfondisci 🔍

‘Il mondo delle zucche’: concerti e giochi in strada

(ilrestodelcarlino.it)

Oggi a Meldola si svolge la 5ª edizione de 'Il mondo delle zucche...magie d’autunno', con concerti, giochi, esibizioni e degustazioni in tutto il centro storico. Un evento ricco di musica e ...

Meldola, domenica 27 ottobre “Nel mondo delle Zucche: Magie d’Autunno” edizione 2024

(forli24ore.it)

Domenica 27 ottobre Meldola si trasformerà nel "Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno", una manifestazione, giunta alla quinta edizione, promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con i Comitati G ...

Girano il mondo sulla sedia a rotelle perché “niente è impossibile”. La storia di Luca e Danilo

(siviaggia.it)

Danilo Ragona e Luca Paiardi sono i protagonisti di questa storia di viaggio che insegna che nulla è impossibile e che non esistono limiti insuperabili.

Torna 'Il Regno delle Zucche' a Campi Bisenzio: sculture, magia e divertimento dal sapore di autunno

(gonews.it)

Cerchi un programma per il prossimo weekend? Vieni a divertirti in Il Regno delle Zucche a Campi Bisenzio! Un mondo incantato fatto di zucche, un regno ...