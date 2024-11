Lanazione.it - Maggio Musicale, ultima recita di Madama Butterfly di Giacomo Puccini

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024)- Firenze, 1 novembre 2024 – Sabato 2 novembre, alle ore 15.30, in Sala Grande, è in cartellone l’didi: lo spettacolo, accolto con grandissimo calore ed entusiasmo dal pubblico che ha affollato il Teatro in ognuna delle recite sino ad ora andate in scena. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del, il direttore principale Daniele Gatti; la regia è curata da Lorenzo Mariani; il direttore del Coro è Lorenzo Fratini. Sul palcoscenico, nella parte della protagonista Cio-Cio-San, Carolina López Moreno. Vincenzo Costanzo, reduce dal successo della Tosca che ha chiuso la programmazione lirica dello scorso 86º Festival del, interpreta F.B. Pinkerton, subentrando a Piero Pretti; Nicola Alaimo veste i panni del console Sharpless mentre Marvic Monreal è Suzuki.