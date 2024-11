Vigor Senigallia. Anzi, la squadra allenata da mister Aldo Clementi sta lavorando duramente perchè a Termoli vuol trovare conferme. La decima giornata del girone F, vedrà i rossoblu impegnati domenica alle 14,30 contro il Termoli allo stadio "Cannarsa". La squadra non sarà sola, il club infatti ha già divulgato alcune informazioni utili per l’acquisto dei biglietti. La prevendita è attiva. La società ospitante ha previsto la vendita dei tagliandi attraverso il circuito Vivaticket, è possibile recarsi anche nei punti vendita abilitati. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti chiuderà sabato alle ore 19. I biglietti a disposizione per i tifosi in arrivo da Senigallia sono 118. Il costo del singolo biglietto è 10 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. Ilrestodelcarlino.it - La Vigor cerca conferme a partire da Termoli Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Non sono giorni di festa per laSenigallia. Anzi, la squadra allenata da mister Aldo Clementi sta lavorando duramente perchè avuol trovare. La decima giornata del girone F, vedrà i rossoblu impegnati domenica alle 14,30 contro ilallo stadio "Cannarsa". La squadra non sarà sola, il club infatti ha già divulgato alcune informazioni utili per l’acquisto dei biglietti. La prevendita è attiva. La società ospitante ha previsto la vendita dei tagliandi attraverso il circuito Vivaticket, è possibile recarsi anche nei punti vendita abilitati. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti chiuderà sabato alle ore 19. I biglietti a disposizione per i tifosi in arrivo da Senigallia sono 118. Il costo del singolo biglietto è 10 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita.

La Vigor cambia pelle. I giovani in mostra

La Vigor di Senigallia cerca conferme a Termoli dopo alti e bassi. Giovani talenti emergono, ma l'attacco resta un nodo da sciogliere. Il direttore sportivo rassicura sul futuro della squadra.

Peglio affila le armi. Occhio a Osteria Nuova

Sommario: Quinta giornata di Prima Categoria con sei anticipi in programma. Partite cruciali tra squadre in cerca di punti e conferme. In Seconda Categoria sette anticipi per ogni girone, con scontri ...

Vigor Lamezia, un successo che vale la vetta reale della classifica

Lamezia Terme – Inizia a carburare il motore biancoverde. In casa del Bocale è maturato il terzo successo consecutivo. Al contempo, negli ultimi 270’ si è mantenuta la propria porta inviolata. Eguagli ...

Vigor Gela, una rimonta…a metà, l’ex Carbonaro segna il 2-2

Gela. La Vigor va sotto, rimonta in cinque minuti e si fa riprendere dall’ex Carbonaro. Può recriminare per una occasione persa la formazione di Mirko ...