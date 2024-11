Gaeta.it - Incidente mortale a Squillace: una donna perde la vita e due feriti gravi

Leggi tutto su Gaeta.it

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter In un tragicostradale avvenuto a, comune in provincia di Catanzaro, unadi 43 anni ha perso lamentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. La vittima, Assunta Migliazza, era madre di tre figlie e proveniva dal vicino comune di Girifalco. L’rappresenta un dramma non solo per la famiglia della, ma anche per la comunità locale, già provata da simili episodi. Il drammaticoL’ha avuto luogo sulla variante della strada statale 106, all’altezza dello svincolo di, in direzione di Soverato. Secondo le prime informazioni raccolte, le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica del sinistro che ha coinvolto due automobili: una Ford Focus e una Fiat Panda, quest’ultima condotta dalla vittima.