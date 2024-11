Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 1° novembre, perché? I motivi e quando tornerà in TV

Una brutta sorpresa attende i fans de Ilche– venerdì 1°– si collegheranno come di consueto su Rai Uno per seguire le vicende della serie tv. Ilnon va in: quali sono ie cosa vedremo al suo posto? Cambio palinsesto Rai 1: ilsi ferma, 1°La soap pomeridiana Ilnon andrà in– 1°– come di consueto alle ore 16 su Rai Uno. In occasione della giornata festiva la rete nazionale ha deciso una programmazione in daytime nella quale non troverà spazio la soap che racconta le vicende del grande magazzino milanese. Durante la settimana verranno quindi trasmessi solo quattro episodi anziché cinque. L'episodio diverrà recuperato in un'altra data di, che tuttavia non è ancora stata comunicata dall'emittente televisiva.