Ieri in Campania | Napoli alla Sanità l’ultimo saluto ad Emanuele Il calcio irpino piange Gino Corrado

Campania di Ieri, giovedì 31 ottobre 2024. Avellino – Il calcio irpino piange la scomparsa di Gino Corrado, scomparso nella giornata di oggi all'età di 86 anni. E' stato l'incarnazione del vero uomo di calcio italiano, quello che lo conosce sotto il profilo antropologico, culturale, sociale e psicologico e se ne disinteressa sotto il profilo tecno-algoritmico. (LEGGI QUI) Benevento – Un bellissimo, suggestivo ed ampio spazio, completamente rinnovato, si apre alla fruizione dei visitatori e dei turisti che accedono al Museo del Sannio. Ha riaperto alla collettività il Giardino del Mago nell'ampia terrazza che affaccia sulla piazza Patrimonio Unesco di Santa Sofia nell'area museale, con un nuovo bookshop e un info point.

