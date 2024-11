Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint GP Brasile 2024: doppietta McLaren, 3° Leclerc davanti a Verstappen

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si è appena conclusa laQualifying del Gran Premio del, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sulla magica pista di Interlagos il miglior tempo della sessione è stato realizzato da Oscar Piastri in 1’08?899, mentre Lando Norris ha completato lainserendosi in seconda posizione a soli 29 millesimi dalla pole. Terza piazza a 254 millesimi per la Ferrari di Charles, che ha preceduto la Red Bull del leader iridato Maxe l’altra Rossa di Carlos Sainz. Sesto posto per la Mercedes di George Russellalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly e alla Racing Bulls di un ottimo Liam Lawson. Chiudono la top10 Alex Albon su Williams e Oliver Bearman su Haas.