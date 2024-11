Liberoquotidiano.it - Fi: Sorte, 'partito cresce in provincia di Mantova'

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Lanciano Barberio, sindaco di Ostiglia, indi, ha aderito a Forza Italia". Lo annunciano in una nota Alessandro, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, il segretario delladi, Michele Falcone e la sua vice, Maria Elena Invernizzi. "Siamo soddisfatti e orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti nelladi. Il nostroè in crescita e intorno a noi vediamo sempre più entusiasmo e partecipazione. Dai primi dati che abbiamo sulle adesioni, il numero degli iscritti risulta in aumento rispetto allo scorso anno. Stiamo costruendo una squadra affiatata e ben radicata sul territorio che ci permetterà di raggiungere risultati importanti", concludono.