Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate serali 31 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutto su Superguidatv.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Superguidatv.it: Triplo appuntamento stasera – giovedì 31– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 278, 279 e 280 in. Deniz ha un’allergia alle fragole, ma il medico che visita la bambina si insospettisce perche’ Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa e lui avverte la polizia. Emir si reca in prigione da Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, cercando di distruggerlo psicologicamente. Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia. Leyla riesce a far desistere Ifran dal partecipare al consiglio direttivo, aprendo la strada a Nihan per prendere il controllo dell’azienda ed opporsi al progetto di Emir.