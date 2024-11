Irccs Neurolesi Piemo,te che, dopo le ripetute segnalazioni da parte della Cisl Fp ha siglato la rettifica dei fondi contrattuali, che per mero errore avevano sottratto 186 mila euro dal fondo di premialità dei lavoratori Messinatoday.it - Cisl Fp "fa pace" con Irccs Neurolesi Piemonte: "Accolte le nostre istanze, un plauso al direttore generale" Leggi tutto su Messinatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Messinatoday.it: “Un grande risultato. Un atto di correttezza da parte del manager dell’Piemo,te che, dopo le ripetute segnalazioni da parte dellaFp ha siglato la rettifica dei fondi contrattuali, che per mero errore avevano sottratto 186 mila euro dal fondo di premialità dei lavoratori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Fp "fa" con Irccs Neurolesi Piemonte: "Accolte le nostre istanze, un plauso al direttore generale"; Ravenna. LaFP Romagna organizza un corso di preparazione al concorso pubblico per Polizia Locale; Eboli: impegni assunti e non mantenuti da parte dell'amministrazione-laFP minaccia lo stato di agitazione; Caos al Comune di Taranto: i dipendenti non trovano, i sindacati sospendono le relazioni sindacali; Torino, le iniziative per un Primo Maggio die lavoro; Primo Maggio 2024; Approfondisci 🔍

Polizia Municipale, Cisl FP Arezzo: “Risorse poche, richieste tante”

(lanazione.it)

“Le istituzioni aretine portino le istanze del comando PM anche nelle sedi regionali”. Ad Arezzo solo 4 anni fa si contavano oltre 90 unità nel personale di Polizia Municipale, ad oggi siamo a circa 7 ...

La Cisl Fp Sicilia al governatore: alla Regione servono riforme non certo il repulisti

(quotidianodiragusa.it)

La Cisl Fp Sicilia al governatore: alla Regione servono riforme non certo il repulisti. Basta minacce, piuttosto si pensi al dialogo ...

Stato di Agitazione del Personale del Servizio di Emergenza 118, la Cisl Fp sospende la procedura

(casertaweb.com)

L’accordo in Prefettura. L’Asl Caserta si impegna a trovare una soluzione per il pagamento delle mensilità arretrate alle associazione di volontariato del 118 La CISL FP di Caserta dichiarava lo stato ...

Il pacchetto di proposte della Cisl Fp per migliorare la rete ospedaliera in Sicilia “Rivedere la legge”

(canicattiweb.com)

Le richieste Sono queste le richieste che la Cisl Fp Sicilia indirizza all’assessore regionale alla Salute dopo che, nel corso dell’ultimo incontro, sono state valutate nel merito alcune ...